Почти 150 дронов сбили над российскими регионами. В Ростовской области повреждена линия электропередачи

Над российскими регионами за ночь и утром 15 декабря сбиты 146 украинских дронов, сообщили в Минобороны России.

Больше всего беспилотников (35) сбили над Астраханской областью, еще 30 дронов сбили над Брянской областью, 29 дронов уничтожили над московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили 18 беспилотников, летевших на российскую столицу. О последствиях атаки дронов он не сообщил.

В Ростовской области из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП) в Каменском районе остановлена работа водозабора и насосной станции, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Без воды остались жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово. В Ростове после атаки дронов загорелись два легковых автомобиля.

«В поселке Деркул Тарасовского района повреждена крыша частного дома. Фрагменты беспилотников упали на частные подворья в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, в микрорайоне Каменска, в ряде строений частично повреждено остекление», — сообщил Слюсарь.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 14 декабря сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По его данным, в результате обстрела есть «серьезные повреждения инженерной инфраструктуры». Пострадавших нет.

Телеграм-канал «Пепел» утверждает, что удар пришелся по ТЭЦ «Луч».