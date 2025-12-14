В США во время экзаменов в Брауновском университете открыли стрельбу. Есть погибшие и раненые

По меньшей мере два студента погибли и девять человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в Брауновском университете в городе Провиденс, штат Род-Айленд, сообщает Reuters 14 декабря.

Вооруженный преступник проник на территорию университета, когда студенты сдавали экзамены. Стрельба произошла в классе в здании, где располагаются инженерные факультеты. Во время экзаменов двери в здание были открыты.

Как сообщила журналистам президент университета Кристина Паксон, все или почти все жертвы были студентами. Семь из девяти раненых находились в критическом состоянии, сообщили в медцентре университета.

Подозреваемый — мужчина лет 30, одетый в черное, предположительно в маске, — остается на свободе, его ищут.

Президент Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что его проинформировали о ситуации, которую он назвал «ужасной». «Все, что мы можем сделать прямо сейчас, это помолиться за жертв и за тех, кто получил тяжелые ранения», — заявил он.

Брауновский университет — один из наиболее престижных частных университетов США. Входит в Лигу Плюща наравне с Гарвардом, Йелем и еще пятью университетами страны.