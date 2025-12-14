Украина атаковала нефтебазу в Урюпинске и нефтезавод в Ярославле

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали нефтебазу в городе Урюпинск в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров 14 декабря.

По его словам, на нефтебазе из-за падения обломков БПЛА начался пожар. Жителей домов, прилегающих к базе, эвакуировали. Никто не ранен.

В Ярославле, по данным телеграм-канала Astra, атакован нефтеперерабатывающий завод «Славнефть‑ЯНОС». Власти региона это не комментировали.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали поселок Афипский в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона. Astra пишет, что, по словам местных жителей, взрывы произошли в районе Афипского НПЗ. В оперштабе заявили, что жилых домах выбило окна.

По данным украинского телеграм-канала Exelinova+, в ночь на 14 декабря украинские беспилотники также атаковали Смоленскую ГРЭС. Власти Смоленской области при этом заявили, что в результате атаки на регион разрушений нет.

В Минобороны РФ заявили, что за ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник.