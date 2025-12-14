Джон Сина завершил карьеру рестлера. Последний поединок он проиграл

Американский рестлер Джон Сина в ночь на 14 декабря провел свой последний поединок на арене Мировой федерации рестлинга (World Wrestling Entertainment, WWE) в Вашингтоне.

48-летний Сина завершил карьеру, проиграв поединок австрийцу Вальтеру Хану (выступает под псевдонимом Гюнтер). После боя Сина попрощался с публикой, оставил на ринге свою обувь и напульсники. Он покинул арену под аплодисменты зрителей.

«Было приятно служить вам все эти годы. Спасибо», — сказал теперь уже бывший рестлер.

Джон Сина дебютировал в WWE в 2002 году. Уже через три года он впервые выиграл чемпионат. Всего Сина становился чемпионом WWE рекордные 17 раз. Рестлер говорил, что завершит карьеру, еще в июле 2024 года.

Сина совмещал поединки с актерской карьерой. Он сыграл главную роль в боевике «Морской пехотинец» (2006), снимался в фильмах «Форсаж 9» (2021) и «Форсаж 10» (2023), а также в сериале «Миротворец».

О сериале с Джоном Синой в главной роли

«Миротворец» — рестлер Джон Сина играет нелепого супергероя в спин-оффе «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна И становится главным сокровищем этого шоу

О сериале с Джоном Синой в главной роли

«Миротворец» — рестлер Джон Сина играет нелепого супергероя в спин-оффе «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна И становится главным сокровищем этого шоу