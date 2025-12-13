В Беларуси освободили Марию Колесникову

Александр Лукашенко помиловал более 120 осужденных и освободил лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову, пишут «Зеркало», «Наша Ніва» и правозащитный центр «Вясна».

Сестра Колесниковой Татьяна Хомич уже смогла поговорить с ней по телефону.

По информации газеты «Наша Ніва», Колесникову незадолго до этого перевели из колонии в следственный изолятор, чтобы она набрала вес перед освобождением и «выглядела более презентабельно».

Всего в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, «в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли», Лукашенко помиловал 123 гражданина различных стран, сообщает государственная БелТА.

По данным «Нашей Нівы», также освобожден Алесь Беляцкий — председатель правозащитного центра «Весна» и лауреат Нобелевской премии мира 2022 года, которую он получил совместно с российским «Мемориалом» и украинским «Центром гражданских свобод».

Мария Колесникова во время предвыборной кампании 2020 года была координатором штаба Виктора Бабарико, который собирался баллотироваться в президенты. Ее арестовали 7 сентября того же года, уже после выборов. До этого ее попытались силой вывезти из Беларуси, но на границе она порвала свой паспорт. Позже ее приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о попытке «захвата власти». Практически все время, пока она была в колонии, ее семья и друзья не имели с ней связи и ничего не знали о ней. Саму Колесникову в колонии изолировали не только от внешнего мира, но и от других заключенных. Отец Колесниковой смог навестить свою дочь лишь однажды — в тюремной больнице в конце 2022 года.