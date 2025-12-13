Саратов атакован беспилотниками. Поврежден жилой дом, погибли два человека

В Саратове в результате атаки беспилотников погибли два человека, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

По его словам, поврежден жилой дом, в котором пострадали несколько квартир. В каком районе это произошло — не уточняется. Также в результате атаки дронов были выбиты несколько окон в детском саду и поликлинике, добавил Бусаргин. О пострадавших при атаке неизвестно.

По данным Минобороны России, над Саратовской областью в течение ночи были перехвачены 28 украинских беспилотников. Всего российские силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России за ночь 41 беспилотник, утверждают в военном ведомстве. Кроме Саратовской, также были атакованы Воронежская, Ростовская, Белгородская и Волгоградская области и Крым.