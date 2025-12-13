Король Карл III объявил, что график лечения его онкологического заболевания «может быть сокращен» в новом году

Король Великобритании Карл III записал видеообращение в поддержку кампании против рака (Stand Up To Cancer).

Карл рассказал, что в ходе собственного лечения чувствовал большую поддержку «сообщества заботы», которое окружает каждого пациента с онкологическим заболеванием. Однако не все граждане страны вовремя проходят диагностику, отметил король. В связи с этим, по его словам, в стране запускается онлайн-программа общенационального скрининга, которая поможет людям узнать, какие проверки и когда они могут пройти.

Вместе с этим Карл III рассказал о личных новостях, касающихся лечения его собственного онкологического заболевания.

Сегодня я могу поделиться с вами хорошими новостями: благодаря ранней диагностике, эффективному вмешательству и строгому соблюдению предписаний врачей мой собственный график лечения онкологического заболевания в новом году может быть сокращен.

В феврале 2024 года Букингемский дворец объявил, что у 75-летнего Карла III выявили онкологическое заболевание на ранней стадии. Представители королевской семьи не уточнили, о каком типе рака идет речь. Король начал лечение и на время отменил публичные мероприятия, но вскоре вернулся к ним. В марте 2025 года Карла кратковременно госпитализировали для наблюдения из-за «временных побочных эффектов», связанных с запланированным лечением онкологического заболевания. Сам король крайне мало говорил о своем заболевании публично и продолжал участвовать в различных мероприятиях с плотным графиком, включая зарубежные поездки.