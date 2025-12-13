Глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству заявил, что немецкая Deutsche Welle объявлена «нежелательной». В реестре ее пока нет

Немецкое издание Deutsche Welle объявлено «нежелательной организацией», заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Приветствуем решение Генеральной прокуратуры России, поддержавшей наше предложение о признании нежелательной деятельности немецкой государственной федеральной медиакомпании Deutsche Welle», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале комиссии.

По словам Пискарева, DW «находится в авангарде враждебной антироссийской пропаганды» и «неоднократно становилась объектом критической оценки комиссии по итогам мониторинга ее провокационных публикаций, особенно в электоральный период». Он добавил, что выпускники медиаакадемии Deutsche Welle, «действуя в качестве российских внештатных сотрудников, активно предпринимают попытки по разжиганию беспорядков в России»

Пискарев также предупредил, что «теперь, после внесения Deutsche Welle в перечень нежелательных организаций», любое сотрудничество с ней будет расцениваться как нарушение закона.

Объявить организацию «нежелательной» в России может Генпрокуратура, после чего (как правило, через неделю) она попадает в соответствующий перечень, который ведет на своем сайте Минюст. Однако на момент публикации этой новости ни в перечне Минюста, ни на сайте Генпрокуратуры Deutsche Welle в качестве «нежелательной организации» не фигурировала.

В России Deutsche Welle с марта 2022 года объявлена «иностранным агентом». В августе 2025 года Василий Пискарев предложил включить ее, а также британский фонд British Council в список «нежелательных организаций», заявив, что соответствующие предложения направлены в Генпрокуратуру.