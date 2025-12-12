С начала вторжения России в Украину на войне погибли 155 368 российских военных, установили журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си», которые ведут подсчеты на основе данных из открытых источников.

Треть погибших, чьи имена удалось установить, добровольцы. Журналисты обращают внимание на то, что еще год назад на эту категорию приходилось лишь 15% смертей.

На основании некрологов и слов родственников можно сделать вывод, что большинство тех, кто подписал контракт после 2022 года, сделали это по собственной воле — причем до начала войны эти люди чаще всего не были связаны с армией, пишет «Русская служба Би-би-си». Однако известно немало случаев, когда на людей оказывали давление, чтобы они подписали контракт на военную службу.

По рассказам собеседников «Би-би-си», заключивших контракт с российской армией, им обещали двухнедельную подготовку на полигоне и последующее трехмесячное слаживание в тылу перед отправкой на фронт. Однако в реальности тренировки свелись к нескольким построениям на плацу и двум дням стрельб на полигоне.

Добровольцев чаще всего отправляют в штурмовые отряды, которые несут наибольшие потери как убитыми, так и ранеными, поскольку их задача — атаковать укрепленные позиции ВСУ. Большие потери приводят к нехватке людей для ротации на передовой, отмечает «Би-би-си», военных реже отводят в тыл, отказывают в госпитализации и приказывают восстанавливаться, оставаясь в строю.

«Для России экономия времени на подготовке и урезанный протокол лечения после ранений оборачиваются более высокими потерями в подразделениях, сформированных из добровольцев, и цепочкой тактических ошибок», пишет «Би-би-си».

Реальные потери российской стороны убитыми выше тех, что удается выявить по открытым источникам, напоминают журналисты. По их оценкам, суммарные потери российских вооруженных сил могут быть в диапазоне от 239 000 до 345 260 человек.

Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» при помощи команды волонтеров с первого дня вторжения России в Украину в феврале 2022 года ведут подсчет сообщений о гибели российских военных на сайтах органов власти, в СМИ или в соцсетях.

«Медуза» совместно с «Медиазоной» подсчитывала число погибших на основании данных Реестра наследственных дел. По этим подсчетам, к концу августа 2025 года погибли как минимум 220 тысяч российских военных.

