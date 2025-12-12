Зеленский приехал в Купянск. Генштаб РФ утверждал, что контролирует город с конца ноября

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в телеграме видео, снятое им возле стелы на въезде в город Купянск Харьковской области.

«Сегодня — Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Много чего россияне говорили о Купянске — мы видим. Был, я приветствовал ребят», — заявил Зеленский на видео.

20 ноября глава Генштаба РФ Валерий Герасимов докладывал Владимиру Путину о том, что российская армия взяла Купянск под свой контроль. 2 декабря президент РФ утверждал, что в городе блокирована группировка ВСУ и «российские войска приступили к ее ликвидации». Он предложил иностранным журналистам съездить в Купянск, чтобы лично убедиться в этом.

12 декабря украинский OSINT-проект DeepState сообщил, что ВСУ перешли в контрнаступление в районе Купянска и отбили северо-западную окраину города. Согласно свежей военной сводке «Медузы», ВСУ вновь удалось создать проблемы российской армии, которая пытается штурмовать Купянск.

Украинские паблики пишут, что Зеленский записал свое видео в Купянске примерно в километре от российских позиций и 500 метрах от серой зоны.

