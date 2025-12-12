В Твери в результате атаки беспилотника поврежден жилой дом, пострадали семь человек

В Твери в результате отражения атаки беспилотников поврежден жилой дом на улице Оснабрюкской, пострадали семь человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев.

В числе пострадавших — шестеро взрослых и ребенок, им оказывают помощь в больнице. Остальных жителей дома эвакуировали.

Минобороны России сообщило, что в течение ночи силы ПВО уничтожили над регионами России 90 украинских беспилотников. Больше всего (63 дрона) — над Брянской областью. По словам главы региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Дроны также атаковали Ярославскую, Московскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тульскую, Орловскую и Ростовскую области, заявили в военном ведомстве.