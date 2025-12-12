Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что в Донбассе будет создана «демилитаризованная зона», где не будет ни российских, ни украинских войск, но будут Росгвардия и полиция.

Об этом Ушаков заявил в беседе со спецкорреспонденом «Коммерсанта» Андреем Колесниковым. Журналист попросил помощника президента РФ прокомментировать сообщения западных СМИ о том, что власти Украины «пошли на компромисс в вопросе о территориях и готовы вывести свои войска из Донбасса, если российские на эти территории не войдут», а также «согласны или даже хотят, чтобы эти территории контролировали международные миротворческие силы».

«Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — сказал Ушаков.

Ушаков подчеркнул, что Россия считает Донбасс своей территорией, которая «будет под управлением наших администраций».

«Если не переговорным путем, то военным эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации. Только от этого будет зависеть и все остальное. То есть прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск», — сказал он.

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица написал в соцсети X, что слово «абсурд», возможно, кому-то покажется недостаточно сильным для того, чтобы охарактеризовать заявление Ушакова о «демилитаризованной зоне с Росгвардией и полицией». Он также добавил, что заявление Ушакова можно расценивать как «отказ от американских предложений».

Отвод украинских войск с территории Донбасса, которую они контролируют, был одним из ключевых пунктов мирного плана, подготовленного администрацией президента США. Украина на это не согласилась.

В настоящий момент, рассказал президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря, обсуждается компромиссный вариант, по которому украинские войска должны выйти c части территории Донбасса, а российские — не заходить туда. При этом Зеленский подчеркнул, что есть много вопросов, в том числе о контроле в этой зоне.

