Трамп объявил, что Таиланд и Камбоджа согласились прекратить бои

Президент США Дональд Трамп объявил, что власти Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действия, начиная с вечера 12 декабря.

Лидеры двух стран согласились вернуться к первоначальному мирному соглашению, которое они подписали в октябре при участии США и Малайзии, написал Трамп в соцсети Truth Social,

«Обе страны готовы к миру и продолжению торговли с Соединенными Штатами Америки», — добавил он.

Боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи начались 6 декабря, всего через полтора месяца после того, как страны подписали мирное соглашение. Обе стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

