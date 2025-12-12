Трамп объявил, что Таиланд и Камбоджа согласились прекратить бои
Источник: Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп объявил, что власти Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действия, начиная с вечера 12 декабря.
Лидеры двух стран согласились вернуться к первоначальному мирному соглашению, которое они подписали в октябре при участии США и Малайзии, написал Трамп в соцсети Truth Social,
«Обе страны готовы к миру и продолжению торговли с Соединенными Штатами Америки», — добавил он.
Боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи начались 6 декабря, всего через полтора месяца после того, как страны подписали мирное соглашение. Обе стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия.