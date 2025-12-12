ТНТ Music заблюрил Александра Гудкова в женском платье в клипе Cream Soda «Плачу на техно»

Телеканал подверг цензуре клип группы Cream Soda «Плачу на техно», сообщил телеграм-канал «Можем объяснить».

В клипе заблюрили кадры, на которых комик Александр Гудков появляется в женском платье. Телеканал заретушировал примерно 15 секунд: по сюжету Гудков танцует на одном из балконов жилого дома, на нем синее платье с имитацией голого тела и коньки для фигурного катания, затем он появляется на другом балконе в белом плаще, накинутом на то же платье, и с коньками в руках.

Как отмечает «Можем объяснить», ТНТ Music также заблюрил кадры в клипе «Fast» певицы Деми Ловато (в нем есть целующиеся девушки), а также в клипе «Iʼll do it» Хайди Монтаг (там танцуют мужчины с оголенными животами).

Российский суд в 2024 году оштрафовал ТНТ Music на миллион рублей по протоколу об «ЛГБТ-пропаганде» из-за того, что на телеканале показали клип «Hallucination» группы Years & Years, в котором появляются мужчины в макияже.

Cream Soda выпустила кавер на песню группы «Хлеб» «Плачу на техно» в 2020 году, во время пандемии коронавируса. Клип стал символом самоизоляции — в ролике каждый герой танцует на своем балконе в одиночестве.

Cream Soda & Хлеб — Плачу на техно Чикен Карри