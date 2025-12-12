Минюст РФ объявил «иноагентом» популяризатора космонавтики Виталия Егорова

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», добавив в него блогера и популяризатора космонавтики Виталия Егорова (известного как Zelenyikot).

Кроме того, в список попал российский и израильский журналист и медиаменеджер Михаил Гуревич — создатель изданий «Утро.ру» и «Курсор», бывший владелец портала Fishki.net и вице-президент РБК.

Также «иноагентами» объявлены бурятский правозащитник Доржо Дугаров и бывший муниципальный депутат из Краснодарского края Александр Коровайный.

По версии Минюста, новые фигуранты реестра «иноагентов» распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничали с другими «иноагентами», а также выступали против российского вторжения в Украину.

Александр Сокуров: «иноагент» — это ужасающее определение. Владимир Путин: что же здесь такого страшного? Режиссер выступил на заседании Совета по правам человека. Вот что он сказал — и что ему ответил президент