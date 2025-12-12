Британский флот три дня сопровождал российскую подлодку «Краснодар» в Ла-Манше

Королевский военно-морской флот Великобритании в течение трех дней сопровождал российскую подводную лодку «Краснодар», которая проходила через пролив Ла-Манш.

Специализированный вертолет Merlin из 814-й эскадрильи морской авиации и танкер RFA Tidesurge следили за российской подлодкой и сопровождающим ее буксиром «Алтай», когда они двигались на запад из Северного моря, через Дуврский пролив и далее в Ла-Манш, говорится в сообщении флота.

Вертолет Merlin на протяжении всей операции оставался на борту танкера. Экипажи были готовы «перейти к противолодочным операциям», если бы «Краснодар» погрузился под воду, заявили британские военные.

Королевский флот продолжал отслеживать «Краснодар» и «Алтай» до тех пор, пока подлодка и буксир не достигли северо-запада Франции, а затем передал задачу слежения союзнику по НАТО.

По данным Минобороны Великобритании, за последние два года число российских судов, замеченных в британских водах, выросло на 30%. В ноябре власти Великобритании заявили, что российский разведывательный корабль, находившийся в британских водах, направлял лазеры на летчиков Королевских ВВС, которые отслеживали его активность. 4 декабря Великобритания и Норвегия объявили, что подписали оборонное соглашение о совместном использовании флота в Северной Атлантике для защиты от угрозы в связи с увеличением числа российских военных кораблей в регионе.