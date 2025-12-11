В лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в результате разгерметизации гидродинамического стенда произошел взрыв, погибли мужчина и девочка, сообщает 59.ru.

В Следственном комитете по Пермскому краю сообщили, что в результате «происшествия в одном из университетов» погибли два человека — мужчина и восьмилетняя девочка. Еще два человека пострадали. По словам исполняющего обязанности министра территориальной безопасности Прикамья Альберта Марданова, пострадавших — трое. В СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК).

Телеграм-канал Shot пишет, что погиб директор завода-разработчика установки, которую испытывали в Пермском политехе, и его дочь. По данным Shot, взрыв произошел в здании аэрокосмического факультета ПНИПУ — его лабораторию предоставляли для испытаний.