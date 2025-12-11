Проект «Вывожук» прекратил эвакуацию россиян, преследуемых по политическим мотивам

Проект «Вывожук», который помогал с выездом россиянам, преследуемым по политическим мотивам, объявил, что больше не может оказывать прямую помощь.

«Мы протянули многие месяцы благодаря небезразличным людям, но снова и снова сталкивались с невозможностью собрать столько ресурсов, чтобы заниматься главным направлением нашего проекта — эвакуацией», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале проекта.

Работа горячей линии «Вывожука» продолжится до конца декабря. Также в проекте пообещали опубликовать базу знаний, созданную за годы работы.

«Любые виды прямой помощи — включая юридические и эвакуационные консультации — мы прекратим оказывать в конце декабря. Но многие процессы в команде при этом будут продолжены непублично. Все это внутренняя работа и обязательства перед людьми и проектами, которые мы не можем с себя снять», — добавили представители проекта.

«Вывожук» начал работу в октябре 2022 года. За время его существования Россию покинули 207 человек, которые обратились за помощью к проекту.