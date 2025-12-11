Правительство Болгарии ушло в отставку из-за массовых протестов

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков объявил об отставке правительства на фоне продолжающихся в стране массовых протестов, сообщает Reuters.

Глава правительства выступил с телевизионным обращением днем 11 декабря — за несколько минут до того, как парламент должен был голосовать по вопросу о вотуме недоверия кабинету министров.

Массовые протесты в Болгарии начались из-за проекта бюджета, в котором был заложен дефицит в 3% ВВП при одновременном повышении налогов и социальных взносов. Документ в итоге отозвали с рассмотрения парламентом, однако демонстранты продолжили протест, раскритиковав в целом работу правительства и его неспособность противостоять коррупции.

К требованиям об отставке премьер-министра Росена Желязкова, помимо оппозиционных партий, присоединился президент Болгарии Румен Радев. Глава правительства отказывался покидать пост главы правительства, указывая, что подобные перестановки нежелательны перед присоединением Болгарии к зоне евро. На единую европейскую валюту страна должна перейти с 1 января 2026 года.

Голосование по вотуму недоверия правительству Болгарии, перед которым Желязков объявил об отставке, должно было стать для него шестым с начала 2025 года, когда он возглавил кабинет министров.