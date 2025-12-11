Анонимная хакерская группировка взломала серверы компании «Микорд» — ключевого разработчика единого реестра воинского учета в России, сообщил руководитель правозащитного проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин.

По его словам, хакеры связались с ним и передали большое количество материалов по реестру: техническую и финансовую документацию, а также исходный код.

«Благодаря взлому, уничтожению данных и всей инфраструктуры, разработка Реестра сорвана как минимум на несколько месяцев», — пишет Свердлин.

Сайт компании «Микорд» сейчас недоступен. «На сайте ведутся технические работы», — указано на заглушке ресурса.

Проект «Идите лесом» предоставил полученные от хакеров документы «Важным историям». Издание пишет, что убедилось в подлинности документов и подтвердило участие «Микорда» в разработке единого реестра воинского учета. В скором времени журналисты обещают выпустить расследование о работе реестра, а затем все документы «Микорда» будут выложены в открытый доступ.

Издание также связалось с директором «Микорда» Рамилем Габдрахмановым, который подтвердил факт взлома. «Слушайте, ну с кем не бывает? Сейчас многих атакуют», — сказал он журналистам. На вопрос, имеет ли компания отношение к разработке реестра воинского учета, Габдрахманов отвечать отказался.

Читайте также

«Теперь ничего игнорировать нельзя» Россиянам начали приходить уведомления из реестра повесток. Можно ли их открывать? И обязательно ли идти в военкомат после? Отвечает правозащитник Алексей Табалов

Читайте также

«Теперь ничего игнорировать нельзя» Россиянам начали приходить уведомления из реестра повесток. Можно ли их открывать? И обязательно ли идти в военкомат после? Отвечает правозащитник Алексей Табалов