Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассматривает возможность расширения полномочий президента страны и занять этот пост, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Орбан изучает варианты, как сохранить свою власть на случай поражения правящей партией «Фидес — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах, запланированных на апрель 2026 года. Некоторые опросы показывают преимущество венгерской оппозиции над «Фидес».

В оппозиционной партии «Тиса» также допускают, что Орбан может провести президентскую реформу, заявил источник Bloomberg, знакомый с позицией лидеров партии.

Даже если «Фидес» победит на выборах, Орбан все равно может занять пост президента при расширении полномочий, где сможет больше заниматься внешней политикой, говорится в статье. В этом случае внутреннюю политику он оставит «надежному союзнику» Яношу Лазару, который сейчас возглавляет министерство транспорта.

В случае поражения своей партии Орбан на посту президента сможет помешать своему главному сопернику, лидеру «Тисы» Петеру Мадьяру радикально изменить политику Венгрии.

Чтобы занять пост президента, нынешнему премьеру нужно действовать уже сейчас, пока у его партии большинство в парламенте. Кроме того, действующий президент Венгрии Тамаш Шуйок должен будет уйти с поста досрочно. Срок его полномочий истекает в 2029 году.

Венгрия — парламентская республика. Президент страны выполняет в основном церемониальные функции. Основная власть принадлежит правительству во главе с премьер-министром.

