«Я собираюсь сделать телефонный звонок и остановить войну». Трамп решил вновь вмешаться в конфликт Таиланда и Камбоджи

Президент США Дональд Трамп объявил, что собирается добиться урегулирования очередного обострения конфликта Таиланда и Камбоджи.

«Мне придется сделать телефонный звонок. Кто еще мог бы сказать: „Я собираюсь сделать телефонный звонок и остановить войну двух очень могущественных стран, Таиланда и Камбоджи?“» — сказал Трамп, выступая на митинге в Пенсильвании. Президент США вновь заявил, что ему удалось остановить несколько войн в разных частях света, в том числе и войну Таиланда и Камбоджи.

Представители правительства Камбоджи, которых агентство Reuters попросило прокомментировать слова Трампа, заявили, что власти страны по-прежнему считают, что нужно сделать все возможное для сохранения мира. В правительстве Таиланда, в свою очередь, сообщили, что не знают, состоялся ли уже телефонный разговор Трампа и премьер-министра.

Очередное обострение на границе Таиланда и Камбоджи началось в выходные 6–7 декабря. Таиланд заявил о минометном обстреле со стороны Камбоджи и ответил авиаударами. В Минобороны Камбоджи заявили, что первой атаковала тайская сторона.

До этого конфликт двух стран обострился в июле 2025 года, но в октябре Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение, заключенное при участии Трампа. Президент США лично присутствовал на церемонии подписания соглашения.