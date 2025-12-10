В Воронеже, по данным властей, упали обломки «скоростной воздушной цели». Повреждены жилые дома

В Воронеже в результате воздушной атаки повреждены окна и фасады нескольких многоквартирных домов, в одном из них обрушилась лестница, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, раненых нет.

Из здания, где обрушилась лестница, эвакуировали 80 человек. «Для жителей организован пункт временного размещения в образовательном учреждении, автобусы уже прибыли на место», — заявил Гусев.

В административном здании возник пожар, который уже потушили. Также обломками повреждены «технологические элементы» сетей теплоснабжения. На нескольких улицах перебои с электричеством из-за поврежденных линий электропередачи, рассказал глава региона.

Местный паблик «Новости Воронежа и области» пишет, что без света остались 16 улиц города. Подъезд к поврежденным домам перекрыли. Как утверждается, спецслужбы обследуют крышу одного из поврежденных домов.

Что именно произошло, из поста губернатора неясно. По словам Гусева, в левобережной части Воронежа упали «обломки скоростной воздушной цели», сбитой за пределами города. Что это за цель — ракета или беспилотник — он не уточнил. Вечером в Воронеже объявляли тревогу из-за угрозы атаки украинских дронов.

Авторы украинского мониторингового канала Exilenova+ считают, что по Воронежу могли нанести ракетный удар. В другом посте с видео из города они пишут: «Последствия работы российских ПВО».

Минобороны РФ не сообщало об атаке беспилотников или ракет на Воронеж.