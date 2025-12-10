В Вологодской области сняли ограничения на продажу алкоголя перед Новым годом, на Рождество и 1 мая

Законодательное собрание Вологодской области приняло закон, расширяющий перечень праздничных дней, в которые не действуют региональные ограничения на продажу алкогольной продукции.

Теперь алкоголь в регионе можно будет официально купить 30 и 31 декабря, 7 января и 1 мая, сообщает ТАСС.

Также продажа алкоголя в регионе разрешена с 08:00 до 23:00 в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, а также в выходные. В будние дни торговля спиртным в Вологодской области разрешена лишь с 12:00 до 14:00.

Глава региона Георгий Филимонов, комментируя смягчение ограничений на продажу алкоголя, написал в своем телеграм-канале: «Напомню то, что говорил задолго до принятия областного закона: делу время — потехе час. Конечно, необходимо, чтобы наши вологжане своевременно смогли подготовиться к домашнему празднику и приобрести продукты на новогодний стол. Все должно быть по-человечески».

«Ну, а после праздников переходим в стандартный режим ограничения продажи по будням», — добавил губернатор.

Закон, ограничивающий в Вологодской области продажу алкоголя по будням двумя часами в день, вступил в силу 1 марта 2025 года.

Согласно опубликованному Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) отчету, потребление алкоголя в расчете на человека в Вологодской области за время действия закона выросло — с 9,56 литра в январе до 9,84 литра в ноябре. Потребление спиртного в регионе, отмечали «Ведомости», продолжало расти в течение пяти месяцев на фоне общероссийского падения этого показателя (до 7,63 литра к 1 декабря).

Власти Вологодской области настаивают, что ограничения на продажу алкоголя эффективны. В пояснительной записке к проекту закона о расширении списка дней, в которые не действуют региональные ограничения на продажу алкоголя, говорилось, что в регионе «на 32% снизилось количество правонарушений и преступлений с участием лиц в алкогольном опьянении, на 53% снизилась смертность от заболеваний, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя и на 71% стало меньше случаев отравления спиртосодержащими жидкостями в сравнении с аналогичными показателями прошлого года».

