Джонни Депп спродюсирует англоязычную экранизацию «Мастера и Маргариты»

Голливудский актер Джонни Депп станет продюсером англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», пишет Variety. О проекте объявили на кинофестивале в Саудовской Аравии.

Фильм спродюсирует собственная киностудия Деппа IN.2 Film. Актер может сам сыграть в картине, говорится в статье. Какую именно роль, не уточняется.

В качестве продюсеров картины также выступят Светлана Мигунова-Дали и Грэйс Ло, которые купили права на экранизацию романа еще в 2017 году. Как отмечает телеграм-канал Plot, именно из-за них недавнюю картину Михаила Локшина не показывали в США и Великобритании.

У проекта пока нет режиссера. Актерский состав тоже не объявлен. Начало съемок запланировано на конец 2026 года.

