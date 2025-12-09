В Курске прошел стихийный митинг против отмены выплат пострадавшим от вторжения ВСУ. Издание «Пепел» сообщает, что полиция задержала одну из его участниц

В Курске 8 декабря прошел стихийный митинг жителей Глушковского и Суджанского районов, протестующих против решения властей отменить выплаты тем, кто утратил имущество из-за вторжения ВСУ в регион.

С февраля 2025 года жители Курской области, утратившие имущество в результате вторжения ВСУ, получали ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей. Об их отмене губернатор Курской области Александр Хинштейн объявил 6 декабря, пояснив, что средства будут перераспределены, так как экономике региона нужно «дать новый импульс».

После этого жители приграничья собрались у здания администрации Суджанского района, а также записали видеообращение к Александру Хинштейну и Владимиру Путину, в котором просят оставить выплаты.

Нам постоянно говорят, что жизнь налаживается, мы читаем красивые отчеты о том, как все будет хорошо, но главная проблема никуда не девается — нам некуда возвращаться! Наши дома разбиты, разграблены, в поселках нет света и тепла, там дроны и мины. Александр Евсеевич [Хинштейн], вы сами постоянно говорите, чтобы люди из приграничья не ехали домой из-за постоянной опасности. То есть вы в курсе ситуации. Но при этом отменяете помощь всему пострадавшему приграничью.

В обращении жители говорят, что отмена ежемесячных выплат их «окончательно добьет». «Мы станем бомжами с долгами», — заключают они.

К жителям вышла советница губернатора Курской области Виктория Пенькова. Видео общения с ней опубликовал местный активист Владимир Синельников. По его словам, Пенькова сказала собравшимся, что «мужчинам нужно было не бежать от ВСУ, а защищать свои дома».

По данным телеграм-канала «Пепел», после митинга полиция задержала его участницу Алену Лисковую, которая зачитывала обращение жителей к Хинштейну и Путину. Ее отвезли в Западный отдел полиции в Курске, и она перестала выходить на связь, пишет «Пепел».