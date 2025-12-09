В Ивановской области упал военно-транспортный самолет Ан-22

В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

На борту самолета находились семь человек. Их судьба неизвестна.

Ан-22 — самый большой в мире туробовинтовой самолет, предназначенный для перевозки на большие расстояния вооружения, военной техники и войск.

Летом 2024 года командование ВКС РФ заявило, что эксплуатация оставшихся самолетов Ан-22 будет прекращена.