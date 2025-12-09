В Чебоксарах обломки беспилотника упали на жилой дом, есть пострадавшие

В Чебоксарах обломки беспилотника упали на жилой дом, пишут телеграм-каналы «База», Mash, Shot и «Осторожно, новости».

По данным телеграм-каналов, повреждена многоэтажка на проспекте Ивана Яковлева. Местные жители слышали в городе около семи взрывов, пишет Mash. В городе частично перекрыты проспект Ивана Яковлева и улица Хевешская.

Губернатор Чувашии Олег Николаев сообщил, что республика атакована украинскими беспилотниками, есть пострадавшие и повреждения жилых домов, но подробностей не привел. Он добавил, что на нескольких улицах в Чебоксарах введены временные ограничения движения и напомнил о запрете публиковать фото и видео, «связанные с появлением беспилотников» и их обломков.

По словам вице-премьера Чувашии Владимира Степанова, пострадали девять человек, в их числе есть один ребенок.