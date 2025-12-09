Льва Шлосберга внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга в свой Реестр террористов и экстремистов, сообщает ТАСС.

Напротив имени Шлосберга в списке нет звездочки, которой обозначают террористов — таким образом, политик внесен туда как «экстремист».

Причины внесения в реестр не уточняются. Вероятно, это связано с тем, что Шлосберг является фигурантом дела о «фейках» про российскую армию. С 1 июня обвиняемые по этой статье могут быть внесены в реестр еще до вынесения приговора суда.

О том, что Шлосберга обвиняют в распространении «фейков» об армии, стало известно 5 декабря. В тот же день суд отправил политика под арест. Это стало третьим уголовным делом против политика.

В начале ноября Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ по статье о неисполнении обязанностей «иностранного агента». Также в отношении него заведено дело о повторной «дискредитации» армии.

Шлосберг — один из немногих российских политиков, публично выступающих против войны и остающихся в России.