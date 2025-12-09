Госдума одобрила сразу во втором и третьем, окончательном чтении поправки, обязывающие людей, подлежащих призыву, уведомлять военкоматы о смене места жительства в течение всего года.

По действовавшим до сих пор нормам, сообщать в военкоматы о переезде необходимо два раза в год — в период призывных кампаний. Поправки связаны с тем, что призыв теперь будет проводиться круглый год, а не только весной и осенью, пишет «Интерфакс».

За несообщение о выезде с места жительства или места пребывания на срок более трех месяцев предусмотрена административная ответственность (статья 21.5 КоАП РФ) — штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Закон о круглогодичном призыве на срочную военную службу был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в начале ноября. С 1 января 2026 года военкоматы в течение всего года смогут отправлять повестки призывникам, организовывать медицинское освидетельствование и проводить заседания призывной комиссии.

Читайте также

Законопроект о «вечном» призыве на срочную службу — одна из самых пугающих новостей последних дней. Что будет, когда его примут? И как защищать свои права? Отвечает военный юрист

Читайте также

Законопроект о «вечном» призыве на срочную службу — одна из самых пугающих новостей последних дней. Что будет, когда его примут? И как защищать свои права? Отвечает военный юрист