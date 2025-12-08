В Сумской области российские дроны попали в многоэтажный жилой дом. Пострадали семь человек

В городе Ахтырка в Сумской области в результате атаки российских беспилотников поврежден девятиэтажный жилой дом, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Российские дроны атаковали город в ночь на 8 декабря. По данным спасателей, беспилотники попали по крыше и стене многоэтажного дома. В результате там начался пожар в квартирах со второго по пятый этаж.

Глава Сумской военной администрации Олег Григоров сообщил, что семь человек пострадали. Двое пострадавших остаются в больнице.

В ГСЧС отметили, что спасательные работы в доме приходилось прерывать из-за угрозы повторных атак.

В Чернигове российский беспилотник взорвался возле многоэтажного дома, рассказал глава областной администрации Дмитрий Брижинский. Взрывной волной выбиты окна и двери, повреждены автомобили. Два человека получили травмы.