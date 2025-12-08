ЦБ РФ обяжет банки привязывать к счетам клиентов их ИНН

Российские банки обяжут привязывать ИНН своих клиентов как к новым, так и к уже существующим счетам, заявила в интервью РБК зампред ЦБ РФ Ольга Полякова. Такая мера, по ее словам, необходима для борьбы с дропперством.

«Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета, то мы такое требование введем — и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее. То есть банкам самостоятельно нужно будет дособирать необходимые данные. У банков уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина», — сообщила Полякова.

Привязка ИНН к счетам физических лиц, по словам зампреда ЦБ, необходима для работы новой платформы «Антидроп», запуск которой намечен на середину 2027 года. «Мы полагаем, что идентификатором клиента в системе будет ИНН, который банки давно используют и умеют с ним работать», — сказала она, добавив, что «во время опросов банки подтвердили нам целесообразность такого выбора».

Подключение банков к «Антидропу» будет обязательным, но кредитные организации смогут самостоятельно принимать решения об уровне риска клиентов, попавших в эту базу, сказала Полякова. Сейчас по такому принципу работает платформа для борьбы с отмыванием денежных средств «Знай своего клиента», напомнила она.

С 1 сентября 2025 года предоставление ИНН стало обязательным при предоставлении физическому лицу кредита или займа. Такую меру объяснили борьбой с мошенничеством при кредитовании.

Еще о борьбе с дропперами

В России вводят уголовную ответственность для дропперов — людей, чьими счетами пользуются мошенники. Теперь им грозит до шести лет тюрьмы А если у меня украли пароль от онлайн-банка, я все равно дроппер? 7 карточек