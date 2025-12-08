Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году, сообщает «Интерфакс».

В документе, подписанном 8 декабря, говорится, что граждан России будут призывать на сборы в Вооруженных силах, Росгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, а также в органах государственной охраны и ФСБ.

Путин поручил правительству и властям регионов «обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов».

Два из четырех пунктов указа президента засекречены, они проходят как «для служебного пользования».

Резервисты — это россияне, пребывающих в запасе, которые добровольно заключили контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. По состоянию на 2021 год штатная численность резерва составляла 100 тысяч человек.

Согласно правительственному положению о проведении военных сборов, количество призываемых резервистов устанавливает президент РФ по представлению правительства с учетом потребностей армии. Продолжительность военных сборов не может превышать два месяца.

Госдума в октябре приняла закон, разрешающий отправлять резервистов на «специальные сборы», в частности, для «защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения». Предполагается, что новый закон станет еще одним инструментом для привлечения людей к военной службе без публичного объявления мобилизации.

