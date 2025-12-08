Объявлены претенденты на «Золотой глобус». «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона получила девять номинаций

Организаторы «Золотого глобуса» объявили номинантов на премию 2026 года.

В номинации «Лучший фильм — драма» выдвинуты «Франкенштейн», «Гамнет», «Простая случайность», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность» и «Грешники».

На награду в номинации «Лучший фильм — мюзикл или комедия» претендуют «Голубая луна», «Бугония», «Марти великолепный», «Метод исключения», «Битва за битвой», «Новая волна».

На победу в категории «Лучший драматический сериал» номинированы «Дипломатка», «Белый лотос», «Больница Питт», «Одна из многих», «Медленные лошади» и «Разделение».

Лидером по числу номинаций стал фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» — у него их девять. Следом идут «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера (восемь номинаций) и «Грешники» Райана Куглера (семь).

Среди сериалов больше всего номинаций — шесть — собрал «Белый лотос». У «Переходного возраста» пять номинаций.

Премия «Золотой глобус» будет вручаться в 83-й раз. Церемония пройдет 11 января.