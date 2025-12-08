Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по национальным проектам допустил, что ставка НДС в будущем может быть снова снижена.

А НДС-то мы подняли сейчас. Мы когда проводили все эти совещания по этим вопросам, […] решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение.

Это первый комментарий Путина о повышении НДС после принятия соответствующего закона. До этого президент высказывался по ситуации лишь однажды — в начале октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» он заявил, что эта мера «даст возможность найти лучший баланс» по расходам бюджета и макроэкономическим вопросам, связанным с ключевой ставкой.

Повышение НДС власти впервые анонсировали в сентябре. Минфин прямо заявил, что дополнительные деньги пойдут на финансирование «обороны и безопасности».

О повышении НДС было объявлено, несмотря на неоднократные обещания властей — в том числе самого Путина — не менять налоговые ставки как минимум до 2030 года.