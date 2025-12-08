Российская компания звукозаписи «Мелодия» возродила производство виниловых пластинок под своим брендом, сообщается на сайте компании.

Пластинки начали выпускать на заводе в Новосибирске. В первую партию пластинок, которая уже появилась в продаже, вошли:

«Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем. Сеанс эмоционально-стрессовой психотерапии для желающих бросить курить» 1980-х годов,

«По волне моей памяти» Давида Тухманова,

альбом Disco Alliance латвийской группы Zodiac,

альбом ВИА «Дос-Мукасан».

Объем первоначальных инвестиций в производство составил около 150 миллионов рублей. Компания рассчитывает выпускать около 100 тысяч пластинок в год.

Компания «Мелодия» была основана в 1964 году. Главной продукцией «Мелодии» в 1960-1980-х годах были виниловые пластинки. В дальнейшем компания начала выпускать кассеты и диски. Государство продало «Мелодию» за 329,6 миллионов рублей в 2020 году, новым владельцем стала аудиомаркетинговая компания «Формакс».

В последние 10 лет, писал «Коммерсант» в 2024-м, компания «Мелодия» заказывала печать виниловых пластинок в Германии, но после 2022 года с этим возникли трудности.