В ночном клубе в индийском штате Гоа произошел пожар. Погибли 25 человек

Как минимум 25 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в индийском штате Гоа, сообщает The Guardian.

Пожар произошел в клубе Birch by Romeo Lane в поселке Арпора на Баге — одном из самых популярных пляжей штата. По данным Times of India, большинство погибших — сотрудники клуба. Среди жертв есть четверо туристов. Еще 50 человек пострадали.

Генеральный консул России в Мумбаи Иван Фетисов сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, российских граждан среди погибших нет.

Возгорание началось в подвале клуба, после чего пожар охватил все здание.

«Я посетил место происшествия и распорядился провести расследование этого инцидента. Виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона», — заявил глава правительства Гоа Прамод Савант. Пожар мог возникнуть из-за взрыва газового баллона, однако эта информацию не подтверждена.