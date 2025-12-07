В Ангарске из-за аварии на ТЭЦ без отопления остались более 1,5 тысячи домов. Температура в городе минус 15 градусов

В Ангарске произошла авария на ТЭЦ-9, в результате из работы выведен один из котлов. Из-за этого в 1546 домах снизили подачу тепла, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

«Работают аварийные бригады. Приступили к вводу резервного котла. Как сообщает Байкальская энергетическая компания, температура должна быть приближена к норме к полуночи. Следующий шаг — ввод еще двух котлов, чтобы выйти на пиковые режимов до вторника, поскольку тогда ожидается холодный фронт», — заявил губернатор.

Мэр Ангарска Сергей Петров заявил, что в Ангарском округе введен режим повышенной готовности. По его словам, ремонт котла продлится до 11 декабря.

«Осторожно, новости» и Baza публикуют комментарии жителей Ангарска, которая рассказывают, что в их квартирах нет отопления.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», температура воздуха в Ангарске минус 15 градусов. 9 декабря температура в городе может снизиться до минус 32 градусов в ночное время.