Умер режиссер фильмов «Ребро Адама» и «Одинокая женщина желает познакомиться» Вячеслав Криштофович

В возрасте 78 лет умер советский и украинский кинорежиссер Вячеслав Криштофович. Об этом сообщил кинокритик Андрей Плахов в своем телеграм-канале.

Garnet International Media Group

«Печальная весть из Киева, откуда и так каждый день приходят смертельные новости. Умер Вячек. Так, и только так называли его друзья и приятели; я тоже принадлежал к их кругу. Было это не в другой, а в третьей жизни, от которой теперь осталось совсем мало следов. <…> Криштофович, как и [режиссер Роман] Балаян, жил в Киеве, но снимал фильмы на русском языке с именитыми московскими артистами — Любшиным, Збруевым, Купченко, Остроумовой… Среди них — тонкие, изящные экранизации Толстого и Чехова. <…> В „Ребре Адама“ одну из лучших ролей сыграла Чурикова, в „Двух гусарах“ был блестящий дуэт Абдулова и Янковского», — написал Плахов.

О смерти Криштофовича также пишет Национальный союз кинематографистов Украины.

Вячеслав Криштофович родился в 1947 году в Киеве. В 1971 году он окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.

Криштофович снял более 20 фильмов, среди которых — «Ребро Адама», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Перед экзаменом», «Два гусара», «Приятель покойника» и другие. «Приятель покойника», выпущенный в 1997 году, был первым фильмом, который выдвигался от Украины на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».