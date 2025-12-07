Умер фотограф Мартин Парр

Британский фотограф Мартин Парр умер в возрасте 73 лет, сообщается на официальном сайте его фонда.

The Martin Parr Foundation

Парр умер 6 декабря в своем доме в английском Бристоле.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что Мартин Парр умер вчера у себя дома в Бристоле. У него остались жена Сьюзи, дочь Эллен, сестра Вивьен и внук Джордж. <…> Фонд Мартина Парра и Magnum Photos будут вести совместную работу, чтобы сохранить и распространить наследие Мартина. Более подробная информация об этом будет позже», — говорится в сообщении.

Мартин Парр — один из самых известных и успешных фотографов-документалистов в мире. Он родился в 1952 году в городе Эпсом в графстве Суррей. Фотографией начал интересоваться еще в детстве.

Он выпустил более 100 фотокниг. С 1994 году Парр был членом агентства Magnum Photos, а с 2013 по 2017 год — его президентом. Парр также выступал в качестве куратора фестивалей и выставок фотографий, в 2013 году стал приглашенным профессором в Университете Ольстера в Северной Ирландии. Работы Парра представлены во многих ведущих музеях мира — от лондонской галереи Тейт до парижского Центра Помпиду. В 2017 году он основал Martin Parr Foundation, который «поддерживает начинающих, признанных и забытых фотографов, которые создавали и продолжают создавать работы, посвященные Великобритании и Ирландии».

В своих фотографиях Парр стремился показать жизнь обычных людей. Парр снимал их в обыкновенной обстановке — например, в кафе, на пляже или на городских праздниках, — однако благодаря драматургии и особому визуальному языку эти кадры, на которых изображена будничная жизнь, выглядят вызывающе.

