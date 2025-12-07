Российские войска нанесли удар по плотине в Харьковской области. В ВСУ утверждают, что это «не будет иметь критического влияния на ведение боевых действий»

Российские войска утром 7 декабря нанесли ракетный удар по плотине Печенежского водохранилища, сообщил глава Печенежской сельской военной администрации Александр Гусаров.

По его словам, движение по дорожному полотну плотины прекращено.

Российские провоенные блогеры и военкоры пишут, что это «главная трасса снабжения» украинских военных на Волчанском направлении. «Через плотину проходит трасса Чугуев — Великий Бурлук. Последний является логистическим хабом, через который на восток Харьковщины из глубины страны перебрасываются подкрепления. В частности, под Купянск», — заявил корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

В ВСУ заявили, что были готовы к тому, что «дамба может получить критические повреждения».

«Заблаговременно были разработаны соответствующие планы реагирования. Разработаны запасные маршруты движения на случай поражения дамбы. Они активно использовались и раньше, и сейчас полностью позволяют обеспечить необходимую логистику.<…> Украинские подразделения накопили необходимые запасы материально-технических средств. Поэтому временная вероятная потеря возможности движения через дамбу не будет иметь критического влияния на ведение боевых действий», — заявили в 16-м армейском корпусе ВСУ.

В подразделении добавили, что Печенежская дамба регулярно подвергается российским атакам.

«Медиазона» напоминает, что через плотину весной и летом 2022 года эвакуировали жителей оккупированных территорий. Кроме того, российские военные несколько раз атаковали водохранилище осенью 2022 года, во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.