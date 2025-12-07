Российские войска атаковали Полтавскую область ракетами и дронами. В Кременчуге перебои со светом, отоплением и водой

В ночь на 7 декабря российские войска нанесли комбинированный удар ракетами и беспилотниками по Полтавской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут.

По его словам, под удар попали несколько предприятий энергетического сектора в Кременчугском районе. В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары, повреждено техническое оборудование.

В некоторых районах начались перебои с тепло- и водоснабжением, добавил Когут.

Ранее мэр Кременчуга Владимир Малецкий сообщил, что под удар попали объекты инфраструктуры Кременчуга. «В отдельных районах города наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом. Все городские службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить критические системы», — заявил глава города.