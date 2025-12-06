В Армении задержан бывший координатор «Голоса» Владимир Жилинский. В России на него заведены два уголовных дела

В Армении задержан бывший координатор «Голоса» в Псковской области Владимир Жилинский, сообщил юрист Михаил Беньяш.

По данным Беньяша, Жилинский находится в изоляторе временного содержания города Ноемберян. Что стало причиной задержания, неизвестно.

Жилинский последнее время жил в Грузии, в Армении, предполагает юрист, он оказался по делам или в рамках так называемого визарана — краткосрочного выезда из страны для соблюдения правил пребывания в ней.

В России, напомнил Беньяш, на Жилинского заведено уголовное дело «об оправдании терроризма», по которому ему грозит до семи лет лишения свободы. Дело, пишет «Медиазона», завели из-за комментария, размещенного под постом канала «Псковская губерния». По версии следствия, в посте Жилинского содержались высказывания, которые оправдывают деятельность вооюющих на стороне Украины легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса», которые в РФ объявлены террористическими организациями.

Кроме того, сообщает издание, бывшего координатора «Голоса» обвиняют в нарушении порядка деятельности «иностранного агента». Такой статус Минюст присвоил ему в сентябре 2021 года.