Один из крупнейших архитекторов современности Фрэнк Гери умер в возрасте 96 лет, сообщает The Guardian. Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни 5 декабря.

Фрэнк Гери — самый узнаваемый американский архитектор со времен Фрэнка Ллойда Райта, пишет The Guardian. Он одним из первых начал использовать в работе компьютерный дизайн. Стоял у истоков архитектурного деконструктивизма — направления, которое активно развивалось на рубеже XX и XXI веков (к этому же направлению относятся Заха Хадид и Рем Колхас).

Benoit Tessier / Reuters / Scanpix / LETA

Самая известная работа Гери — музей Гуггенхайма в Бильбао, открывшийся в 1997 году. Среди других работ архитектора — концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелес, «танцующий» дом в Праге, музей Фредерика Вейсмана в Миннеаполисе, здание Фонда Луи Виттон в Париже.

Фрэнк Гэри в 1989 году стал лауреатом Притцкеровской премии — главной награды в области архитектуры.