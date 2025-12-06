Российские войска нанесли массированный удар по Украине дронами и ракетами. В Луцке загорелись продуктовые склады, в Фастове разрушен вокзал

Войска РФ в ночь на 6 декабря атаковали Украину дронами и ракетами разных типов. Под ударом, в частности, оказалась Киевская область. Полностью разрушен железнодорожный вокзал в Фастове, под удар попали Вышгород и Новые Петровцы. Пострадали три человека, сообщил глава областной администрации Николай Калашник.

В Днепре в результате атаки российских беспилотников загорелись несколько зданий, написал в телеграм-канале глава области Вячеслав Гайваненко.

В Луцке после российской атаки загорелись продуктовые склады, рассказал мэр Игорь Полищук. В части города отключилось электричество. Также электроснабжение из-за российского удара было частично нарушено в Львовской области.

По данным ГСЧС Украины, российские дроны атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Чернигове и Черниговской области. Пожары, начавшиеся после удара, удалось оперативно ликвдировать. О постардавших не сообщается.