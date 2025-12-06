Российские власти потратили 4,5 миллиона рублей на «первый рэп-альбом для бойцов СВО»

На российских музыкальных сервисах вышел первый альбом проекта «Рэп взвод», который, как утверждают авторы, «создан для поддержки военных на ». «Осторожно, новости», обратившие внимание на релиз, выяснили, что выпуск альбома поддержал президентский фонд культурных инициатив. Проект «Рэп взвод», по данным издания, получил в 2025 году грант более чем на 4,5 миллиона рублей.

По условиям гранта, на эти деньги журналист Андрей Михеев должен был объявить о конкурсе на участие в записи альбома, записать треки и разместить их на площадках. Также в заявке было сказано, что 1000 физических копий альбома распространят среди «бойцов СВО».

Всего было выпущено 11 треков (пять из них еще до релиза альбома были опубликованы в формате синглов).

За шесть дней после появления в ВК альбом послушали около 7 тысяч раз (у синглов с альбома за несколько месяцев до 25 тысяч прослушиваний). На «Яндекс.Музыке» у релиза около 700 лайков.

