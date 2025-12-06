МАГАТЭ: саркофаг на Чернобыльской АЭС после удара беспилотника утратил основные функции безопасности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало результаты обследования саркофага на Чернобыльской АЭС, в который в феврале 2025 года попал беспилотник.

По данным МАГАТЭ, саркофаг «потерял свои основные функции безопасности, включая возможности по ограничению (выброса радиоактивных веществ)». При этом эксперты пришли к выводу, что необратимых повреждений несущих конструкций или систем мониторинга саркофага нет.

«На крыше был проведен ограниченный временный ремонт, но своевременное и комплексное восстановление остается необходимым для предотвращения дальнейшего разрушения и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности», — сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В 2026 году, говорится в распространенном агентством сообщении, планируется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) провести на саркофаге временный ремонт, чтобы после завершения войны полностью восстановить защитное сооружение.

