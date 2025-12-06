Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию

Китай обогнал Германию и стал крупнейшим поставщиком пива на российский рынок, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и таможни.

В январе-сентябре 2025 года Китай увеличил поставки пива в Россию в полтора раза год к году. Всего за указанный период импорт из КНР в Россию импортировали пиво на 33,4 миллиона долларов.

Второе место заняла Чехия, которая снизила экспорт почти вдвое, до 15,6 миллиона долларов.

Германия, которая ранее лидировала по поставкам пива на российский рынок, сократила экспорт в шесть раз, до 12,2 миллиона долларов.

Также сократились поставки пива в РФ и из других европейских стран: Бельгии, Латвии, Нидерландов и Польши. При этом импорт пива из Португалии в РФ вырос в 21 раз, до 1,6 миллиона долларов.

«Коммерсант» отмечает, что в целом импорт пива из Евросоюза в Россию упал до минимального объема за десять лет. При этом поставки резко сократились в сентябре, пишет издание, напоминая, что с 19 сентября правительство России повысило пошлины на ввоз пива и сидра из «недружественных» стран — сейчас они составляют порядка 150 рублей за литр напитка.