Активисты бросили яблочный пирог в витрину с короной Британской империи в Тауэре

В витрину в лондонском Тауэре, в которой находится корона Британской империи, бросили яблочный пирог, сообщает BBC News. Ответственность за акцию взяло на себя объединение Take Back Power, называющее себя новым ненасильственным движением гражданского сопротивления.

Помимо пирога, а точнее крамбла (один из рецептов приготовления такой выпечки можно прочитать на «Би-би-си»), активисты принесли с собой в музей емкость с заварным кремом, который также вылили на витрину с короной. Один из участников акции при этом крикнул: «Демократия рухнула», а другой добавил: «Британия разбита. Мы пришли сюда, к сокровищам нации, чтобы вернуть власть».

Take Back Power

Take Back Power объявила в своих соцсетях, что устроила эту акцию, требуя от правительства создать постоянное гражданское собрание — «Палату народа», которая могла бы «ввести налоги на сверхбогатство и исправить Британию».

Полиция сообщила, что за участие в акции задержаны четыре человека, которым грозят обвинения в намеренном причинении ущерба. Экспозиция, в рамках которой демонстрируют корону Британской империи, временно закрыта.

Take Back Power