The Times: Великобритания готовится передать Украине свою часть замороженных российских активов

Правительство Великобритании намеревается передать Украине 8 миллиардов фунтов (около 9,3 миллиарда евро) российских активов, замороженных в стране после начала войны в 2022 году, пишет The Times.

По словам источника издания в правительстве, точный механизм разблокировки российских активов в Великобритании и их передачи Украине еще не согласован.

Глава МИД Великобритании Иветт Купер поддержала идею использования замороженных российских активов, сказав, что нужен «скоординированный план», чтобы «послать России однозначный сигнал». «Они [Россия] не могут просто выжидать и думать, что смогут как-то доминировать экономически», — заявила Купер. По ее мнению, «значительное финансирование» Украины подтолкнет Россию к переговорам.

Активы российского Центробанка на сумму около 260 миллиардов евро были заморожены в западных странах после вторжения России в Украину в 2022 году. Большая часть этих денег (около 193 миллиардов) хранится в Бельгии на счетах депозитария Euroclear. Дискуссии об их использовании для помощи Украине европейские страны ведут уже почти четыре года.

В последние недели в Европе появилась идея «репарационного кредита» Киеву на 140 миллиардов долларов под залог российских активов. Против этого категорически выступает Бельгия, в чьей юрисдикции находится основная часть средств — бельгийское правительство хочет гарантий, что в случае юридических претензий России оно не останется с ними наедине. Европейский центральный банк также не хочет страховать «репарационный кредит». Планы использования замороженных российских активов для финансирования Украины в последний раз обсуждались на встрече министров иностранных дел стран НАТО 3 декабря.

В Европе заблокированы активы сотен тысяч россиян. Они не чиновники и не миллиардеры. Они просто частные инвесторы Их дискриминируют только потому, что у них есть паспорт РФ. Жанна Немцова пытается это изменить

